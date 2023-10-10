Çocuklara şişli işkencede 4 gözaltı

Kentte, iddiaya göre Rufai tarikatı mensupları bir araya gelip zikir yaptı. Çocukların da olduğu ortamda, 4 çocuğun vücuduna şiş saplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Vücutlarına şiş batırılan ismi açıklanmayan 4 çocuk, devlet korumasına alındı.