Çocuklara şişli işkencede 4 gözaltı
Şanlıurfa'da, zikir sırasında vücutlarına şiş batırılırken çekilen görüntüler üzerine devlet korumasına alınan Suriyeli 4 çocuğun babaları gözaltına alındı.
Kentte, iddiaya göre Rufai tarikatı mensupları bir araya gelip zikir yaptı. Çocukların da olduğu ortamda, 4 çocuğun vücuduna şiş saplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Vücutlarına şiş batırılan ismi açıklanmayan 4 çocuk, devlet korumasına alındı.
DHA'nın haberine göre, görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.A., İ.A., B.A. ve A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.
Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli baba, adliyeye sevk edildi.