Çocukların parktaki oyunu kabusa döndü: İki çocuk alevler içinde kaldı
Diyarbakır'da bir parkta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Parkta oyun oynayan iki kız çocuğunun elindeki uçan balonlar, çakmak ateşine temas edince şiddetli bir şekilde patladı.
Diyarbakır'ın en kalabalık dinlenme alanlarından biri olan Kayapınar Park 75, bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kazaya sahne oldu. Parkta oyun oynayan iki kız çocuğunun elindeki uçan balonlar, çakmak ateşine temas edince şiddetli bir şekilde patladı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çocukların ellerindeki iki balona merak sonucu çakmak çakmasıyla birlikte bir alev topu oluştu. Patlamanın şiddetiyle yere yığılan çocukların yüz bölgelerinde ciddi yanıklar meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi parkta yaptı. Talihsiz çocuklar, tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye sevk edildi.
Olay sonrası uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekti: Gerçek helyum gazı yanıcı bir gaz değildir. Ancak piyasada "uçan balon" olarak satılan ürünlerde, maliyeti düşürmek amacıyla helyum yerine son derece yanıcı ve patlayıcı olan hidrojen gazı kullanılabiliyor.