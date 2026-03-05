Çocukların parktaki oyunu kabusa döndü: İki çocuk alevler içinde kaldı

Diyarbakır'ın en kalabalık dinlenme alanlarından biri olan Kayapınar Park 75, bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kazaya sahne oldu. Parkta oyun oynayan iki kız çocuğunun elindeki uçan balonlar, çakmak ateşine temas edince şiddetli bir şekilde patladı.