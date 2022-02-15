Çoğu kişi bilmiyor... Ev alırken Enerji Kimlik Belgesi'ni mutlaka sorun!

Duru şöyle devam etti:



“Enerji verimliliği noktasında haklımız, kendi günlük kullanımında bütçesini düşünerek enerji verimli yatırımlar yapmaktadır. Örneğin bir araç alımında aracın 1 kilometrelik yakıt sarfiyatı, toplam yılda kaç kilometre yapacağı bütün bunların hesabını yaparak kendisi için uygun olan aracı fiyat performans noktasında tercih yaparak araç alımını gerçekleştirmektedir. Ancak ev alırken evin ne adar yakıt tüketeceğini toplam da yıllık yakıt maliyetinin ne olacağını hiç kimse hesap yapmaz. Yeni nesil binalarda bunlar hesap edilebilmektedir. Enerji verimliliği kanunu çerçevesinde bütün binaların toplam enerji tüketimi, binanın alan ve hacim durumuna göre korunaklı olup olmasına göre sınıflandırılmaktadır. Bir binanın ve ya bir meskenin, kanun çerçevesinde müsaade edilen enerji tüketim miktarı bellidir.