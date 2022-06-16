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  4. Çoğu kişi bilmiyor! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı: 3 maaş ödeme imkanı

Çoğu kişi bilmiyor! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı: 3 maaş ödeme imkanı

Milyonlarca kişi çalışma hayatında yer alıyor ve maaş alarak hayatlarını geçirmeye devam ediyor. Ancak çoğu kişinin bilmediği bir maaş var. İşte detaylar...

Çoğu kişi bilmiyor! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı: 3 maaş ödeme imkanı - Resim: 1

Yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor. 

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Çoğu kişi bilmiyor! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı: 3 maaş ödeme imkanı - Resim: 2

Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da BAĞ-KUR’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008’den sonra vefat eden sigortalının SSK’lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.

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Çoğu kişi bilmiyor! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı: 3 maaş ödeme imkanı - Resim: 3

BAĞ-KUR’lu sigortalının Ekim 2008’den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor.

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Çoğu kişi bilmiyor! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı: 3 maaş ödeme imkanı - Resim: 4

Aynı anda 3 aylık
HEPSİ FARKLI STATÜDE OLMALI

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008’den önce mi sonra mı vefat ettiği. Diğeri de sigorta statüleri yani SSK’lı mı BAĞ-KUR’lu mu Emekli Sandığı’na mı tabi olup olmadıkları.

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