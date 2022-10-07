Çoğu kişi bilmiyor! Tükenmez kalem kapakları bakın neden delikmiş
Tükenmez kalem kapaklarının üst kısmındaki deliğin neden var olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Sıradan bir durum gibi gözükse de bu delik insanlar için hayati bir öneme sahip.
Birçok kişi, imza için veya herhangi bir şeyi not etmek için gündelik hayatlarında yanlarında tükenmez kalem taşır. Ancak tükenmez kalemin kapağında öyle bir detayı var ki, duyunca inanamayacaksınız! İşte o detay!
HAYVAN DERİLERİNİ İŞARETLEMEK İÇİN KULLANILIYORDU
Kurşun kalemlerin yerine geçen tükenmez kalemlerin birçok modeli mevcut. Tükenmez kalemler 19. yüzyılda ilk olarak hayvan derilerinin üzerini işaretlemek için üretilmişti.
İLK ARJANTİN'DE KULLANILDI
20. yüzyılda etrafta yaygınlaşmaya başlayan tükenmez kalem, ilk zamanlar Arjantin’de kullanıyordu. Yine o yıllar içerisinde Fransız bir firma tükenmez kalemin üretim hakkını satın almış ve tükenmez kaleminin kullanımını değiştirmiştir.
Kalemin yüzeyini değiştiren firma hem tutuşunu hem de üretimini kolaylaştırdı. Böylece tükenmez kalem milyonlarca adet üretilmeye ve satılmaya başladı. Firmanın kalemlere getirdiği bir diğer yenilik de hiçbir rakibinin aklına gelmemişti.