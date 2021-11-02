Çok açık buldukları için maça bikini yerine şortla çıkmışlardı: Son karar verildi

Çok açık buldukları için bikini yerine maça şortla çıkmışlardı. Norveç Milli Milli Kadın Plaj Voleybol Takımı ve Hentbol takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Uluslararası Hentbol Federasyonu'ndan yeni karar geldi.