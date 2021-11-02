Çok açık buldukları için maça bikini yerine şortla çıkmışlardı: Son karar verildi
Norveç Milli Milli Kadın Plaj Voleybol Takımı ve Hentbol takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Uluslararası Hentbol Federasyonu'ndan yeni karar geldi.
Çok açık buldukları için bikini yerine maça şortla çıkmışlardı. Norveç Milli Milli Kadın Plaj Voleybol Takımı ve Hentbol takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Uluslararası Hentbol Federasyonu'ndan yeni karar geldi.
Norveç Milli Milli Kadın Plaj Voleybol Takımı ve Hentbol takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi.
Norveç Kadın Milli Takımı, temmuzda Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda, İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine, "çok açık" buldukları için bikini yerine şortla çıkmıştı.
Norveç'te kadın plaj hentbol takımı oyuncuları, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası maçında İspanya karşısına bikini yerine şort giyerek çıkmıştı. Karşılaşma sonrası Norveç'e Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 1500 euro para cezası verilmişti.