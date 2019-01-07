Çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı
Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birçok yol ulaşıma kapandı.
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, araç sahiplerine zor anlar yaşattı. Birçok ilde yollar ulaşıma kapandı
Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında Kazdağları’nda kar sebebiyle onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Edremit-Havran-Yenice kara yolunun Hanlar-Kalkım yol kesimi, Karayolları ekiplerinin çalışma yapmamasından dolayı kısa sürede kar altında kaldı.