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  3. 07 Ocak 2019 20:57

Çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı

Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birçok yol ulaşıma kapandı.

Çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, araç sahiplerine zor anlar yaşattı. Birçok ilde yollar ulaşıma kapandı

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Çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında Kazdağları’nda kar sebebiyle onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı.

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Çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Edremit-Havran-Yenice kara yolunun Hanlar-Kalkım yol kesimi, Karayolları ekiplerinin çalışma yapmamasından dolayı kısa sürede kar altında kaldı.

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Çok sayıda araç ve yolcu mahsur kaldı

Akşam saatlerinde esen rüzgarla buzlanmaya başlayan yolda bir çok sürücü zor anlar yaşadı. Bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Edremit’ten yolcu taşıyan otobüsler saatlerce yol açılmasını bekledi.

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