''Çok yüksek riskli'' ilde cadde ve sokaklar doldu taştı
Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' il olarak açıkladığı, kırmızı kategoride yer alan Konya'da, bugün cadde ve sokaklarda dikkat çeken yoğunluk yaşandı.
Mavi kategorinin hedef alınması yönünde kampanyaların başlatıldığı kentte, restoran işletmecisi Ferhat Işık (36), "Müşteri potansiyelimiz düşük. Keşke kırmızı iller arasında olmasaydı da açsaydık'' dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısına göre açıklanan haritada, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, dün tam kapanma uygulanırken, bugün cadde ve sokakların kalabalıklaştığı görüldü.
Hava da sıcak olunca park ve bahçelere akın eden bazı kişilerin, sosyal mesafe ve maske tedbirlerini ihlal ettiği gözlendi.
Kent kırmızı kategoride olduğu için yiyecek ve içecek yerlerinde paket servis veya 'gel- al' hizmeti verilmeye devam edilirken, restoran işletmecisi Ferhat Işık, bir an önce iş yerinde müşterilerine hizmet sunmak istediklerini belirtti.