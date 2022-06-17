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  4. Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın!

Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın!

Adana polisi, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahalleye operasyon düzenledi. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın! - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı.

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Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın! - Resim: 2

Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dronla da havadan destek verildi. 

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Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın! - Resim: 3

Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı. 

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Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın! - Resim: 4

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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