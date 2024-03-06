Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu

Mudurnu-Bolu yolu üzerinde yaptırdığı tüm çeşmelerde aynı çöp manzaralarının olduğunu belirten Pekyavuz, "Bundan sonra çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplayıp bu standa asıyoruz. Bunu gören vatandaşlar çöp atmaz oldu. Yaz aylarında çocuk bezini dahil buraya atıyorlardı. Şuan da çöp atma işi bitti. Vatandaşlar bilinçlendi. Bir tane çeşmenin bana maliyeti 200 bin lira. Bu bana dokunmuyor ama buraya bir sigara izmariti atılması beni yıkıyor" dedi.