Çöp ev diye gittiler, tomar tomar para bulundu

Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu. Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.