Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı

Olay, dün Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada, otların arasında kımıldayan bir poşet olduğunu fark etti.