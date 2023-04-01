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Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 kat çöp poşeti içerisine konulup, yol kenarına atılarak ölüme terk edilen yavru köpek, tesadüfen bulunarak kurtarıldı.

Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı - Resim: 1

Olay, dün Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada, otların arasında kımıldayan bir poşet olduğunu fark etti. 

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Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı - Resim: 2

Güvençli, poşeti kontrol ettiğinde içinde yavru bir köpek olduğunu gördü.

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Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı - Resim: 3

3 kalın çöp poşeti içerisine konularak atılan yavru köpeği kurtaran Güvençli, görev yaptığı hayvan bakımevine getirdi. 

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Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı - Resim: 4

Burada yapılan kontrolde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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