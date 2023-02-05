Çöpe atılan aracın sahibi konuştu: Lüks araç olsa yapmazlardı...

Nakliye işiyle ilgilenen Abdulkerim F. , "Aracımın başına böyle bir şey geleceğini bilsem öyle bir şey yapar mıyım? Plakayı sorgulatıp aileme ulaşabilirler. 1,5 saatte aracın başına bu olaylar geldi. Aracı o halde görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Kim ister aracını o halde görmeyi, dalga konusu oldu bir de. Orada bir