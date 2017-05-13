Çöplükte başlayan yangın ormana ilerliyor
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı eteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde yangın çıktı. Yangına 15 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor ancak halen yangın kontrol altına alınamadı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın rüzgarlı olmasının müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.
Çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Gül, çöplüğün bitişiğindeki ormanlık alana alevlerin sıçramaması için orman yangın söndürme ekipleriyle birlikte müdahale edildiğini belirtti.