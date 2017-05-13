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  3. 13 Mayıs 2017 21:58

Çöplükte başlayan yangın ormana ilerliyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı eteklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi çöplüğünde yangın çıktı. Yangına 15 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor ancak halen yangın kontrol altına alınamadı.

Çöplükte başlayan yangın ormana ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Çöplükte başlayan yangın ormana ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın rüzgarlı olmasının müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

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Çöplükte başlayan yangın ormana ilerliyor

Çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Gül, çöplüğün bitişiğindeki ormanlık alana alevlerin sıçramaması için orman yangın söndürme ekipleriyle birlikte müdahale edildiğini belirtti.

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Çöplükte başlayan yangın ormana ilerliyor

Gül, şunları kaydetti: "Yaklaşık 3 yıldır yangın çıkmıyordu, hava rüzgarlı, ekiplerimizle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın orta bölümde çıkmış. Çöpün döküldüğü alanda statik elektrik meydana gelmiş ve yangın öyle başlamış sanırım...

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