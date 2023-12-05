Çöplükte korkunç manzara! Hayvan mezarlığına döndü

'ÖLMÜŞ, ÇÖPÜN İÇERİSİNE ATMIŞLAR'

Derneğin Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç ise barınaktaki hayvanların yaşam koşullarının düzeltilmesini isteyerek, "Gördüğümüz manzaralar bizi çok fazla üzdü. Bunlardan bir tanesi burada, çocuğun hali perişan durumda, ölmüş, yine çöp tenekelerinde onlarca çocuk var, onlar da ölmüş, çöpün içerisine atmışlar. Oradan da diğer çöp tarafına geçirip orada da yakıyorlar büyük ihtimal. Bunların gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Buraya gelip birilerinin el atması lazım" diye konuştu.