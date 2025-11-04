Çöpten atık toplayanların çöp kavgasında kanlı bitti

Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5023 sokakta 1 Kasım tarihinde meydana gelen olayda bir nakliyat firmasında çalışan M.T. (26) işyerinin önünde bulunan çöp konteynırına atılan tenekelere almak istedi. Tenekelerin bir kısmını alarak işyerine götürdü. Ardından kalan tenekeleri almak için tekrar geri gelen M.T.'in yanına beyaz biz kamyonetle kağıt toplayıcısı bir şahıs yaklaştı. Tenekeler hariç karton ve diğer atıkları alabileceğini söyleyen M.T.'e kağıt toplayıcısı şahıs ise "Ben bu çöplerin vergisini ödüyorum" dedikten sonra tenekeleri de almaya çalıştı. Kağıt toplayıcı şahıs ile M.T. arasında konteynırda bulunan teneke atıklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kamyonette bulunan maket bıçağını alan şahıs kesici aleti M.T.'e doğru savurdu. Kendini korumak için bıçağı tutmak isteyen M.T.'in sağ elinde 2 parmağı derin şekilde kesilirken parmaktan birisi ise kırıldı. Çevredeki diğer esnaflar araya girerek kavgayı ayırdı. Elinde derin kesikler bulunan M.T., olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası taburcu edilen M.T., polis merkezine giderek tanımadığı kağıt toplayıcısı şahıs hakkında şikayetçi oldu.