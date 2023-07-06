Çöpün içinden dudak uçuklatan servet çıktı: İşte çöplerin içinden bulunan servetler
Kimilerinin çöp kenarında, kimilerinin ikinci el dükkanlarda bulunan bu eşyaların değeri duyanları çok şaşırtacak. İşte çöplerin içinden çıkan servet değerinde eşyalar...
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Debra Goddard 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Annesi dolandırıcılara büyük miktarda para kaptırınca Goddard yüzüğü birkaç yüz pound tutmasını umarak bir kuyumcuya götürdü ve orada yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrendi. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, müzayede evi Sotheby's'de açık artırmada satılan yüzükten 607.900 dolar kazandı.
1920'lerde bir kongre üyesinin karısı, yeğenine mücevherlerini miras bıraktı... Uzmanlar inceledikten sonra mücevherlerin toplamda 257 bin dolar değerinde olduğunu belirtti. Mücevherler günümüzde 400 bin dolar değerinde!
ABD'nin Arizona eyaletinden bir kişi ikinci el golf arabası satın almak için bir dükkana girdi. Oradan 6 dolarlık bir saat gören adam, saatin daha değerli olabileceğini fark etti ve saati satın aldı. Araştırmaları sonucu saatin oldukça nadir görüldüğü sonucuna ulaşan adam bu değerli parçayı 35 bin dolara sattı.
İKİNCİ EL DÜKKANLARDAN SATIN ALINAN DEĞERLİ PARÇALAR
Değerinden çok daha uygun fiyata satın alınan eşyaların verdiği mutluluğu bilmeyen yoktur. Bu karelerde de ikinci el mağazalardan satın alınan değerli eşyalar göreceksiniz. Örneğin sosyal medya kullanıcısına göre bu yüzüğün yeşil ametist taşından yapıldığı söylenmiş. Bunun üzerine internet kullanıcısı 42 dolara yüzüğü satın almış. Ancak kuyumcuya gösterdiğinde yüzüğün çok nadir bulunan yeşil elmastan yapıldığını ve değerinin 8 bin doların üzerinde olduğunu öğrenmiş.