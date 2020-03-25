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  3. 25 Mart 2020 13:55

Koronavirüsün gün gün belirtileri açıklandı

Türkiye'yi de saran koronavirüs salgını için Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi yayımladı.

Koronavirüsün gün gün belirtileri açıklandı

Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi yayımladı. İşte Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı gün gün corona virüsü belirtileri takvimi:

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Koronavirüsün gün gün belirtileri açıklandı

1-3. gün Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

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Koronavirüsün gün gün belirtileri açıklandı

4. gün Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

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Koronavirüsün gün gün belirtileri açıklandı

5. gün Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

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