Koronavirüsün gün gün belirtileri açıklandı
Türkiye'yi de saran koronavirüs salgını için Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi yayımladı.
Hacettepe Üniversitesi gün gün corona virüsü belirtileri ile ilgili hazırladığı takvimi yayımladı. İşte Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı gün gün corona virüsü belirtileri takvimi:
1-3. gün Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.