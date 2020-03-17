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  3. 17 Mart 2020 12:00

Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakası her geçen gün can almaya devam ediyor.

Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakası her geçen gün can almaya devam ediyor.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1809'u bulduğu açıklanmıştı.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

Diğer yandan, yetkililer yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin üst limite ulaştığına dair açıklamalarda yapmıştı.

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Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!

İtalyan haber sitesi Corriere Della Sera'da yoğun bakım servisindeki 40 yaşındaki Gianni Zampino'nun çektiği video paylaşıldı.

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