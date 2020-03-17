Corona virüs hastası yoğun bakımdan uyardı!
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakası her geçen gün can almaya devam ediyor.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs vakası her geçen gün can almaya devam ediyor.
Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1809'u bulduğu açıklanmıştı.
Diğer yandan, yetkililer yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin üst limite ulaştığına dair açıklamalarda yapmıştı.