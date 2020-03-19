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  3. 19 Mart 2020 12:30

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz?

Ülkemize de sıçrayan koronavirüs illetinin ardından tedbir önlemleri bir bir alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yüzünden 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e ulaştığını belirtti. Peki yüksek ateş ve kuru öksürük ile başlayan koronavirüs testi, nerede, hangi hastanelerde yaptırılır?

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz?

Ülkemize de sıçrayan koronavirüs illetinin ardından tedbir önlemleri bir bir alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yüzünden 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e ulaştığını belirtti. Peki yüksek ateş ve kuru öksürük ile başlayan koronavirüs testi, nerede, hangi hastanelerde yaptırılır?

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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz?

Sağlık Bakanlığı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerindeki hastanelerde koronavirüs testinin kolayca ve ücretsiz yapılacağını duyurdu. Peki hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? İşte liste...

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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz?

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara Şehir Hastanesi - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz?

- Bursa Şehir Hastanesi - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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