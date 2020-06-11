Çorum'da aslan korkusu! Ellerinde tüfeklerle aramaya çıktılar

‘ÇELTİK TARLASINDA ÇALIŞANLAR ASLANI GÖRMÜŞ’

80 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, “Hayvanlarımıza saldırı oldu ve leşleri bulundu. Öncelikle çobanımız gördüğünü söyledi bir yabani hayvanın sürüye saldırdığını söyledi ve daha sonra da fotoğrafını çekti. Ben de jandarmayı arayıp fotoğrafı gönderdim. Fotoğrafı görenler aslan olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine jandarma buraya geldi, arama yaptı. Fotokapanlar yerleştirildi bölgeye. Dron da uçundular. Aslanın yavrusunu görenler de oldu. Vatandaşlarımız tedirgin. Fotoğrafı gördüğümde aslana benzettim. Gereken bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz. Köylülerimiz hayvanlarının otlak yerlerine yalnız gidemiyorlar, korkuyorlar. Jandarma da burada tarama yapıyor ama henüz bir sonuç çıkmadı. Dün akşam karşıdaki Töyhane köyünde de çeltik tarlasında çalışan vatandaşlarımız yine aslanı görmüşler” diye konuştu.