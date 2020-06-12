Çorum'da jandarmaya ''aslan'' ihbarı yağıyor!
Çorum'un Bayat ilçesinde büyükbaş hayvanları telef eden yabani hayvanının aslan olduğu iddiaları üzerine jandarmaya ihbar yağdı. Bölgede drone ve dürbünlerle arama yapılırken, sirklerden kaçan aslan olup olmadığı araştırılıyor.
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından jandarmaya farklı köylerden de aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Jandarma bölgede dron ve dürbünlerle arama yaparken, Bayat Kaymakamlığı, çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığının tespiti için harekete geçti.
Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.
FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ
Bu iddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Tüm çabalara rağmen görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanamazken, köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yapıyor.
‘ASLAN GÖRDÜK’ İHBARI YAĞIYOR
Jandarma ekiplerine, farklı köylerden aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. İhbarlar üzerine bu köylere de jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma dron ve dürbünlerle aslan ararken, köylere kurulan fotokapanlar da takibe başladı. Aslan arama çalışmaları en son ihbarın yapıldığı Köpüklü köyünde devam ediyor.