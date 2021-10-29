Covid-19 bitmeyen yeni hastalık çıktı! Türkiye'de 13 bin kişide var: Balan Koca açıkladı
Dünyası etkisi altına alan koronavirüs salgınında 67 bini aşkın kişinin öldüğü Türkiye'de, geçmişin salgın hastalığı verem geri döndü.
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Koronavirüs sebebiyle pek çok rutin doktor kontrolü aksadı. Hastalar polikliniklere geri döndüklerinde tüberküloz (verem) sayılarında artış görüldü.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun vereme dair verdiği soru önergesine yanıtı ve Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un paylaşımı da ince hastalığı yeniden gündeme getirdi.
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DSÖ dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini açıkladı. 2019'da 1.2 milyon olan can kaybı 1.5 milyona yükseldi.
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