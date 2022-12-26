Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti
Çin'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken şimdi de virüsün mutasyona uğradığı iddia edildi.
Kovid-19 ölümlerinin hızla arttığı Çin'de, anormal semptomların keşfedilmesi yeni bir mutasyonun ortaya çıkmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Bazı hastaların Kovid-19'a yakalandıktan sonra yüz ve dilde kararma ve her iki gözde şiddetli şişme gibi anormal semptomlar gösterdiği ortaya çıktı.
Tianjin'de bir hastaya virüs teşhisi konulduktan sonra hem dilinin hem de dişlerinin siyaha döndüğü görüldü. Hastaların vücudunun her yerinde ağrı ve sızıdan şikâyet etti.
Öte yandan Çin’in Anhui Eyaletinde yaşayan bir kadının videosu da Çin sosyal medyası Weibo'da tartışma konusu oldu. Kovid-19 testi pozitif çıkan kadında ateş, ses kısıklığı ve kusma gibi semptomların yanı sıra dudak ve yüzündeki derinin siyaha dönerek soyulduğu görüldü.
Hebei Eyaletinden bir hastanın her iki gözünde de ceviz gibi şişlik belirtileri görüldü ancak uzmanlar hastanın ilaca alerjik reaksiyonu olabileceğini ekledi.