  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti

Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti

Çin'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken şimdi de virüsün mutasyona uğradığı iddia edildi.

Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti - Resim: 1

Kovid-19 ölümlerinin hızla arttığı Çin'de, anormal semptomların keşfedilmesi yeni bir mutasyonun ortaya çıkmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Bazı hastaların Kovid-19'a yakalandıktan sonra yüz ve dilde kararma ve her iki gözde şiddetli şişme gibi anormal semptomlar gösterdiği ortaya çıktı.

1 / 7
Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti - Resim: 2

Tianjin'de bir hastaya virüs teşhisi konulduktan sonra hem dilinin hem de dişlerinin siyaha döndüğü görüldü. Hastaların vücudunun her yerinde ağrı ve sızıdan şikâyet etti.

2 / 7
Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti - Resim: 3

Öte yandan Çin’in Anhui Eyaletinde yaşayan bir kadının videosu da Çin sosyal medyası Weibo'da tartışma konusu oldu. Kovid-19 testi pozitif çıkan kadında ateş, ses kısıklığı ve kusma gibi semptomların yanı sıra dudak ve yüzündeki derinin siyaha dönerek soyulduğu görüldü.

3 / 7
Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti - Resim: 4

Hebei Eyaletinden bir hastanın her iki gözünde de ceviz gibi şişlik belirtileri görüldü ancak uzmanlar hastanın ilaca alerjik reaksiyonu olabileceğini ekledi.

4 / 7