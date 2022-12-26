Covid-19 Çin'de mutasyona uğradı iddiası! Semptomlar değişti

Kovid-19 ölümlerinin hızla arttığı Çin'de, anormal semptomların keşfedilmesi yeni bir mutasyonun ortaya çıkmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Bazı hastaların Kovid-19'a yakalandıktan sonra yüz ve dilde kararma ve her iki gözde şiddetli şişme gibi anormal semptomlar gösterdiği ortaya çıktı.