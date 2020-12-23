Covid-19 yoğun bakımında, 9 aydır kendi istekleriyle çalışıyorlar
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 yoğun bakım servisinde çalışan 20 kişilik ekip, mart ayından bu yana görev yerlerini kendi istekleriyle değiştirmedi.
Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte hastanelerde kurulan Covid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık ekipleri, 9 aydır gece gündüz çalışıyor. Yoğun bakım servislerinde görev yapanların kendileri de hastalanıyor, tedavilerinin ardından mücadeleyi aynı bölümde sürdürmeye devam ediyorlar.
Hatta tedavisini yaptıkları korona hastalarının yeme, içme, temizlik gibi temel bakımlarını da üstleniyorlar. Antalya'daki 46 pandemi hastanesinden biri olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 olan yoğun bakım sayısı, vaka sayısındaki artışla birlikte 6'ya çıkarıldı.
Bu yoğum bakım servislerinden birinde 20 kişilik ekipteki çalışanların çoğunluğu ise aylardır ailelerinden uzakta yaşamını sürdürüyor. 9 aydır aynı yoğun bakımda çalışan ekipte koronavirüse yakalanan, emeklilik için yaşı gelen, akciğer ameliyatı olanlar da dahil hastane yönetiminden gelen 'yer değişikliği' teklifini geri çevirdi.
BİRBİRLERİNİ SIRTLARINA YAZDIKLARI İSİMLERİNDEN TANIYORLAR Serviste bulaş riskine karşı kendilerini korumak için tulum, maske ve siperliklerini takan sağlık çalışanları, birbirlerini tanıyabilmek için tulumlarının sırt kısmına isimlerini yazıyor. Hava geçirmeyen tulumlarla saatlerce çalıştıktan sonra terleyen çalışanların, taktıkları gözlük ve siperlik nedeniyle de yüzlerinde iz oluşuyor.