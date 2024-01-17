Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor!

Pekin'de görevli bilim insanlarının, "insanlaştırılmış farelerde" yüzde yüz ölümcül olan tehlikeli bir mutant Covid-19 virüsü geliştirdiği ortaya çıktı. GX_P2V olarak kodlanan bu virüsün, genetik olarak bir insana benzer şekilde davranmaya zorlanan farelerin beyinlerine saldırdığı ortaya çıktı.