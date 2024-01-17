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Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor!

Dünya corona virüsü salgınının nereden başladığına dair sorular sormaya devam ederken Çinli bilim insanlarının bu sefer de beyne saldıran mutant Covid-19 yarattığı ortaya çıktı.

Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor! - Resim: 1

Corona virüsünün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaların sık sık gündeme geldiği günümüzde Çinli bilim insanların çok daha korkutucu bir bilimsel araştırmaya imza attığı ortaya çıktı.  

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Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor! - Resim: 2

Pekin'de görevli bilim insanlarının, "insanlaştırılmış farelerde" yüzde yüz ölümcül olan tehlikeli bir mutant Covid-19 virüsü geliştirdiği ortaya çıktı. GX_P2V olarak kodlanan bu virüsün, genetik olarak bir insana benzer şekilde davranmaya zorlanan farelerin beyinlerine saldırdığı ortaya çıktı. 

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Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor! - Resim: 3

Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "Bu, GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çiziyor ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin patojenik mekanizmalarını anlamak için benzersiz bir model sunuyor" ifadelerini kullandı.

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Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor! - Resim: 4

Ölümcül virüs, pandemiden üç yıl önce 2017'de Malezya pangolinlerinde keşfedildiği bildirilen bir corona virüsünün kuzeni olan GX/2017'nin mutasyona uğramış bir versiyonu olduğu da kayıtlara geçti.

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