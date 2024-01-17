Covid-19'dan ölümcül yeni bir virüs ürettiler: Beyne saldırıp öldürüyor!
Dünya corona virüsü salgınının nereden başladığına dair sorular sormaya devam ederken Çinli bilim insanlarının bu sefer de beyne saldıran mutant Covid-19 yarattığı ortaya çıktı.
Corona virüsünün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaların sık sık gündeme geldiği günümüzde Çinli bilim insanların çok daha korkutucu bir bilimsel araştırmaya imza attığı ortaya çıktı.
Pekin'de görevli bilim insanlarının, "insanlaştırılmış farelerde" yüzde yüz ölümcül olan tehlikeli bir mutant Covid-19 virüsü geliştirdiği ortaya çıktı. GX_P2V olarak kodlanan bu virüsün, genetik olarak bir insana benzer şekilde davranmaya zorlanan farelerin beyinlerine saldırdığı ortaya çıktı.
Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "Bu, GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çiziyor ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin patojenik mekanizmalarını anlamak için benzersiz bir model sunuyor" ifadelerini kullandı.
Ölümcül virüs, pandemiden üç yıl önce 2017'de Malezya pangolinlerinde keşfedildiği bildirilen bir corona virüsünün kuzeni olan GX/2017'nin mutasyona uğramış bir versiyonu olduğu da kayıtlara geçti.