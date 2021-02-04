Covid-19'u en çok bulaştıran yaş grubu belli oldu

İngiltere’deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19’u en çok yayan yaş grubu açıklandı.



2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde yapılan çalışmaya göre, araştırmacılar kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi.