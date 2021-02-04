Covid-19'u en çok bulaştıran yaş grubu belli oldu
İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre, Covid-19’u en çok yayan yaş grubu açıklandı. 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72,2 rol oynadığı ortaya çıkarken Covid-19’u en çok yayan yaş grubu yüzde 41,1 ile 35 ila 49 yaş grubu oldu.
İngiltere’de Covid-19’un hangi yaş grupları tarafından yayıldığına dair araştırma yapıldı.
ABD’de uzun süredir halk sağlığı yetkilileri genç yetişkinlerin ABD'de Covid-19'un yayılmasının büyük etkenleri olduğunu söylüyordu. İngiliz araştırmacılar bu bilgileri doğruladı ve 35 ila 49 yaş grubu arasındaki bireylerin corona virüsü en çok yayan grup olduğunu açıkladı.
İngiltere’deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19’u en çok yayan yaş grubu açıklandı.
2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde yapılan çalışmaya göre, araştırmacılar kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi.
Bölgelerin analizi sistemiyle tespit edilen veriler daha sonra Covid-19 vakası ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.
Covid-19 vakalarının neredeyse 4’te 3’ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmaya göre, en çok yayan dar yaş grubu ise 35 ila 49 yaş arası bireyler oldu. Bu bireylerin Covid-19 yayma oranı 41,1 oldu.