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  3. 02 Haziran 2019 13:32

Cruise gemisi yolcu gemisine ve limana çarptı

İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. Kazada en az 5 kişi yaralandı.

Cruise gemisi yolcu gemisine ve limana çarptı

Sabah 09:00 sıralarında meydana gelen kaza cruise gemisi ve limandakilerce an be an kaydedildi.

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Cruise gemisi yolcu gemisine ve limana çarptı

Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor.

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Cruise gemisi yolcu gemisine ve limana çarptı

Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

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Cruise gemisi yolcu gemisine ve limana çarptı

Bu sabah saatlerinde Venedik'e gelen ve kontrolden çıkan MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi.

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