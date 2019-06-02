Cruise gemisi yolcu gemisine ve limana çarptı
İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. Kazada en az 5 kişi yaralandı.
Sabah 09:00 sıralarında meydana gelen kaza cruise gemisi ve limandakilerce an be an kaydedildi.
Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor.
Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.