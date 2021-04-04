Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi! İşte düğünden kareler

Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi. Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü. Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi. Kadınlar ve erkekler bölümü olarak salon ikiye bölündü. Düğün öncesince davetli Ahmet Mahmut Ünlü karşıladı. Düğün kuran okunarak başladı. Erkekler tarafında okunan Kuran, kadınlar tarafına ise projeksiyonla yansıtıldı. Saat 16.00'da başlayan düğün saat 18.30'a kadar sürdü.