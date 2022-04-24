Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı
Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan ve verdiği vaazlar, yaptığı açıklamalarla dikkatleri her seferinde üzerine çekmeyi başaran Ahmet Mahmut Ünlü bu sefer de "Ramazan ayında yatak odasına" girdi ve oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı.
Hazır Ramazan Ayı'ndayken Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 Ayın Sultanı Ramazan'da 'cinsel ilişki nasıl olmalı' sorusunu yanıtladı.
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Sahabelerden örnek veren Cübbeli Ahmet şu açıklamayı yaptı:
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"Geçmiş büyüklerimizden bazıları cinsel isteği fazla olduğu bir anda orucunu açıyor, ondan sonra eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu akşam namazından önce.
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Sahabeler niye önce iftarını yapıyor. Az bir şeyle yemeğini yiyorlar. Sonra ailesiyle cinsi münasebetini yapıyor. Ama akşam namazı var. Namaz asıl maksat, o geçici. Onun için kısa bir şekilde tatminleri hasıl ettikten sonra guslünü alıyor.
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