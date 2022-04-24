Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı

Sahabeler niye önce iftarını yapıyor. Az bir şeyle yemeğini yiyorlar. Sonra ailesiyle cinsi münasebetini yapıyor. Ama akşam namazı var. Namaz asıl maksat, o geçici. Onun için kısa bir şekilde tatminleri hasıl ettikten sonra guslünü alıyor.