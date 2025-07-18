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Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yarlandı.

Kaynak: DHA
Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! - Resim: 1

Olay, saat 13.30 sıralarında Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi'nin önünde meydana geldi.

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Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! - Resim: 2

Cuma namazı sonrası cami önünde cemaate pilav dağıtıldığı sırada bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı. 

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Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! - Resim: 3

Saldırıda A.T., B. M. ve S.Ç. H.Ü. yaralanırken, şüpheli kaçtı.

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Cuma namazı çıkışında kanlı saldırı: Yaralılar var! - Resim: 4

S. Ç. ile H.Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi. (DHA)

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