Cuma namazı öncesinde İsrailli holiganlar camiyi kundakladı
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi kundakladı. Caminin son hali ise büyük yıkımı gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
Filistin basını, İsrailli yerleşimcilerin Selfit'in Deyr İstiya beldesine baskın düzenlediğini duyurdu.
Beldedeki el-Hacce Hamide Camisi’nin ateşe verildiği ve caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazıldığı belirtildi.
Filistin Vakıflar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsraillilerin camiyi hedef alan saldırısı kınanarak, “İşgalcilerin ve yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle artık güvenli ibadethane kalmadı” ifadesi kullanıldı.
