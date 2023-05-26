Cuma namazı sırasında camiye yıldırım düştü

Camide bulunan bir esnaf, "Caminin içerisinde cuma namazı nedeniyle bulunuyorduk, aniden bir gürültü çıktı. Çok şiddetliydi. İçeride de elektrikler gitti. Bir anda dışarı çıkıp baktık ki; minare zarar görmüş. Şükür yaralanan olmadı" dedi. Murat Kelleci ise "Camiye doğru yaklaşıyorduk ve yoğun yağmur vardı. 'Islanmamak için hızlı yürüyelim' dedik. O sırada bomba atılır gibi büyük bir ses duyduk. Baktığımız zaman minareye yıldırım düştüğünü gördük" diye konuştu. (DHA)