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Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi

Pendik’te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü.

Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati cuma namazındayken bir kişi ön saftaki birine tokat attı.

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Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi - Resim: 2

İHA'nın haberine göre tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı. Cami içerisinde küfürler havada uçuştu. 

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Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi - Resim: 3

Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışanlar şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti.

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Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi - Resim: 4

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