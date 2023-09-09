Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi
Pendik’te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü.
Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati cuma namazındayken bir kişi ön saftaki birine tokat attı.
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İHA'nın haberine göre tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı. Cami içerisinde küfürler havada uçuştu.
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Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışanlar şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti.
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