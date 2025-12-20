Cuma vakti camide pitbull dehşeti kamerada: Vaaza daldı, camini için bir anda karıştı
Kocaeli'de Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye bir pitbull cinsi köpeğin girmesiyle birlikte cemaat ne yapacağını şaşırdı.
Kaynak: DHA
Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi.
Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.
Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
