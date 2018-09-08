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  3. 08 Eylül 2018 16:21

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri'nin 702'nci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı.Polis, İHD önünde toplanan grubun yürüyüşüne izin vermedi.

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

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Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Büyükparmakkapı Sokak üzerinde önlem alan polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek grubun ilerlemesine müsaade etmedi.

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Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi yaptı.

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Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Bu sırada Cumartesi annelerinden bir kadın fenalık geçirdi.

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