Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi

Şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bakın bu ebegümecini bizim insanlarımız bilmiyor. Ya acaba bu zehirli midir toksik etkili midir? Ebegümeci öyle bir bitkidir ki bütün Akdeniz sahili bunu çok iyi bilir. Ebegümeci dediğiniz zaman bunu yaprakları çiçekleri sapları salatanın içine doğranır. Kısırın yanında bulunmaz bir nimettir. Hatta yaprakları haşlanır ve bunlar kısırın üstüne kapata kapata yersiniz. Dolma yaparsınız yani ebegümeci böyle bir bitki.