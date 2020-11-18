Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında adaçayı - ebegümeci tarifini verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları;
Adaçayı ile ebegümeci 1'e 3 oranında kullanılacak. Yani yaklaşık olarak 5-6 gram adaçayına 2-3 gram veya 3'te 1'i kadar 2 gram ebegümeci alacaksınız
Şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bakın bu ebegümecini bizim insanlarımız bilmiyor. Ya acaba bu zehirli midir toksik etkili midir? Ebegümeci öyle bir bitkidir ki bütün Akdeniz sahili bunu çok iyi bilir. Ebegümeci dediğiniz zaman bunu yaprakları çiçekleri sapları salatanın içine doğranır. Kısırın yanında bulunmaz bir nimettir. Hatta yaprakları haşlanır ve bunlar kısırın üstüne kapata kapata yersiniz. Dolma yaparsınız yani ebegümeci böyle bir bitki.