SON DAKİKA
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Kasım 2020 14:10

Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında adaçayı - ebegümeci tarifini verdi.

Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları;

1/ 20
Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi

Adaçayı ile ebegümeci 1'e 3 oranında kullanılacak. Yani yaklaşık olarak 5-6 gram adaçayına 2-3 gram veya 3'te 1'i kadar 2 gram ebegümeci alacaksınız

2/ 20
Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi

Şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bakın bu ebegümecini bizim insanlarımız bilmiyor. Ya acaba bu zehirli midir toksik etkili midir? Ebegümeci öyle bir bitkidir ki bütün Akdeniz sahili bunu çok iyi bilir. Ebegümeci dediğiniz zaman bunu yaprakları çiçekleri sapları salatanın içine doğranır. Kısırın yanında bulunmaz bir nimettir. Hatta yaprakları haşlanır ve bunlar kısırın üstüne kapata kapata yersiniz. Dolma yaparsınız yani ebegümeci böyle bir bitki.

3/ 20
Prof. Dr. Saraçoğlu koronavirüs gargarasının tarifini verdi

Yeni duyulduğu için insanlar ya acaba bana zarar verir mi diye düşünüyor. Kesinlikle onun bir özelliği daha var hareketli bağırsak sendromunda etkilidir. Yani bağırsakları hareketler olanlar için bunu söylüyorum.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM