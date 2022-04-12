Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İşbaşı eğitim programı nedir, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni istihdam projesini açıklayarak işbaşı eğitim kapsamında 3 veya 6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. İşbaşı eğitim programı nedir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyaset, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ekonomik önlemlerin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. Ek istihdama destek sağlanması yönünde atılan en önemli adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitimi kapsamında 3 veya 6 ay işçilerin sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığının karşılayacağını söyledi.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum."
Ayrıca işbaşı eğitim programı şöyle tanımlanıyor; Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR
2b arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.
Çiftçilerimizi ecrimizi bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir.
Kurulu enerji gücünde, 100 bin megavat sınırını geçtiğimizi milletimizle paylaşıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz önümüzdeki yıl kullanıma sunacağımız doğalgaz çalışmasıdır. Görüldüğü gibi biz enerjiden, gıdaya her alanda bugünkü sorunların ötesinde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduksak, bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini aynı şekilde biz kıracağız. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun üstesinden de biz geleceğiz.