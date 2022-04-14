Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sofrasına Mehmetçik ile oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi.
Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.
Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.
Öte yandan Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi.