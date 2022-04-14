Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sofrasına Mehmetçik ile oturdu

Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.