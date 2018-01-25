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  3. 25 Ocak 2018 20:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında !

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında !

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında !

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında !

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