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  3. 31 Mart 2018 16:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi köfteciye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin açılışının ardından Sultanahmet'teki tarihi köftecide yemek yedi. Köftecinin önünde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi köfteciye gitti

Ayasofya'da Yeditepe Bienali'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Sultanahmet'te bulunan tarihi köfteciye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa


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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi köfteciye gitti

YEMEĞİN ARDINDAN KÖFTECİDEN AYRILDI

Demir ve beraberindeki heyet eşlik ederken, çevrede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Yaklaşık 45 dakika içeride kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından köfteciden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi köfteciye gitti

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köfteciden çıktığı sırada kendisini bekleyen vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tezahüratlarla karşılayan vatandaşları selamladıktan sonra Sultanahmet'ten ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi köfteciye gitti

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