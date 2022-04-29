Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan Umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından iki günlük Suudi Arabistan'a ziyaretine gitti.