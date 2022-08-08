Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarı dolayısıyla Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem ayı iftarına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.
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Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
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Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. (AA)
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