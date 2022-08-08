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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarı dolayısıyla Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem ayı iftarına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı - Resim: 3

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevi ziyareti: Muharrem ayı iftarına katıldı - Resim: 4

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. (AA)

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