Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin çıkarması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine ulaştı.

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, yerel saate göre 10.00 sıralarında Tianjin Binhai Uluslararası Havaalanı’na teker koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havaalanında resmi törenle karşılandı. 

Karşılamada, Çinli yetkililer ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.

