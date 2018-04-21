Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel koleksiyonu sergileniyor

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada, "Bu bizim inşallah klasik sanatlarımızın gelişmesinde üniversite olarak da bir katkımız aynı zamanda. Yeditepe Bienali'nin de devam ettiğini buradan hatırlamış olalım. Demek ki zamanın ruhuna da uygun bir hareket. Yerliliğin ve milliliğin artık daha makbul olduğu bir zamandayız. Kendi sanatlarımızın da ihyası için inşallah bu tür etkinliklerin artmasına sebep olur. Hem üniversitemizin eğitim misyonunu desteklemiş hem de değerlerimizin geleceğe taşınmasında, ihya edilmesinde önemli bir katkıda bulunmuş oluruz diye temenni ediyorum" dedi.