Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması
Milyonlarca emekli yeni yılda gelecek zam oranını beklerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli zammı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Yeni yılın yaklaşmasıyla hem emekliler hem memurlar hem de asgari ücretle çalışanlar gelecek zam oranlarını merakla bekliyor. En düşük emeklilere verilen 7500 TL maaşın artacağı konuşulurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli zammı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili konuşan Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği aralık ayında çalışmalara başlayacağını duyurdu.
Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu.
Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."
"7 BİN 500 TL'DEN AZ ALANLARA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi: