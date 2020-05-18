Optimar'ın son seçim anketi: Erdoğan mı, Yavaş mı, İmamoğlu mu ?
Optimar tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş ya da Erdoğan ve İmamoğlu son tura kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunda dikkat çeken oranlar.
Optimar araştırma şirketi salgın günlerinde birçok konu başlığı altında saha araştırması yaptı. Vatandaşlara, koronavirüs salgını ve olası seçimler hakkında sorular soruldu. Anket kullanıcılarına, "2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti. Aynı soru Erdoğan ve Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i Mansur Yavaş cevabını verdi.
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.8. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde oyunun İmamoğlu'na olacağını söyleyenler yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı. AK Parti kimi aday gösterirse ona oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5 olurken, CHP adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.7 oldu. Anket sonucunda dikkat çeken en önemli yanıt ise "kararsızım/adaya bağlı" diyenlerde görüldü. "Adaya bağlı/kararsızım" diyenler, "Erdoğan'a oy veririm" diyenlerden sonra en yüksek orana sahip: Yüzde 14.7. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 11.1.
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ - ERDOĞAN-İMAMOĞLU 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti.
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ - ERDOĞAN-MANSUR YAVAŞ 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 43'ü oyunu Erdoğan'a vereceğini belirtirken yüzde 36.1'i oyunu Mansur Yavaş'a vereceğini söyledi. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'ya göre daha yüksek bir oya ulaşmasında MHP tabanındaki seçmenin rolünün olduğu gözden kaçmadı.