Optimar'ın son seçim anketi: Erdoğan mı, Yavaş mı, İmamoğlu mu ?

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 30.8. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde oyunun İmamoğlu'na olacağını söyleyenler yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6.3 oldu. Son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı. AK Parti kimi aday gösterirse ona oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5 olurken, CHP adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.7 oldu. Anket sonucunda dikkat çeken en önemli yanıt ise "kararsızım/adaya bağlı" diyenlerde görüldü. "Adaya bağlı/kararsızım" diyenler, "Erdoğan'a oy veririm" diyenlerden sonra en yüksek orana sahip: Yüzde 14.7. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 11.1.