Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Manifest grubuna hakaret yağmuru

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” ifadeleri yer aldı.