  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Manifest grubunun jartiyerleri, mini şortları Cumhurbaşkanlığı'nı da rahatsız etti

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Manifest grubuna hakaret yağmuru

Manifest grubunun İstanbul Küçükçiftlik Park’taki 18 yaş sınırı konulan olay konseri hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medyadan Manifest grubuna "Ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar" diyerek hakaret yağdırdı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Manifest grubuna hakaret yağmuru - Resim: 1

2025 yılına damgasını vuran Manifest grubu İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı. Deluxe Day adlı ve 18 yaş sınırı konulan konserde Manifest grubunun üyelerinin sahne şovları geceye damgasını vurdu.

1 / 21
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Manifest grubuna hakaret yağmuru - Resim: 2

Birbirinden güzel genç kızlardan oluşan Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konseri için tercih ettiği cesur kostümler de dikkat çekti.

2 / 21
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Manifest grubuna hakaret yağmuru - Resim: 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

3 / 21
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Manifest grubuna hakaret yağmuru - Resim: 4

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” ifadeleri yer aldı.

4 / 21