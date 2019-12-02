Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç: Erdoğan geride kaldı
Piar Araştırma'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini de içeren araştırmasına göre yüzde 44.5 'Ekrem İmamoğlu’na oy veririm' derken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 39.7’de kaldı.
Piar Araştırma’nın kasım ayında yaptığı “Türkiye geneli siyasi gündem” araştırmasının sonuçları yayımlandı. Araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, “kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat” yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/-%2.7 olarak hesaplandı.
Piar Araştırma’nın “Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’ hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki sorusuna katılanların yüzde 31.9’u AK Parti, yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde 10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtı verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 7.7’si bu ay içinde parti kurması beklenen Ali Babacan’a oy vermeyi düşünürken, Ahmet Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 3.4.
Piar’ın araştırmasında geçen yıl yapılan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla anketten çıkan sonuçlar karşılaştırıldı. Oy değişimlerine bakıldığında 24 Haziran’da yüzde 42.6 oy alan AK Parti’nin bugün genel seçim olması halinde yüzde 31.9’luk oyla 10 puan kaybettiği görülüyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerien göre yüzde 2.1 oranında oylarını artırdığı araştırma sonuçlarına göre HDP ve İYİ Parti’de ufak oy düşüşleri gözleniyor.
Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biriyse cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları oldu. Ankette katılanların yüzde 44.5’i “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?” şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39.7 ile İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Ankette katılanların yüzde 15.8’i ise kararsızlardan oluştu.