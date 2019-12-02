Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç: Erdoğan geride kaldı

Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biriyse cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları oldu. Ankette katılanların yüzde 44.5’i “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?” şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39.7 ile İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Ankette katılanların yüzde 15.8’i ise kararsızlardan oluştu.

