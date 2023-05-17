Cumhurbaşkanlığında hangi aday hangi partinin seçmeninden ne kadar oy aldı ?

14 Mayıs Pazar günü yapılan ve hiçbir Cumhurbaşkanı adayının seçilme şartı olan yüzde 50+1’lik oy oranını yakalayamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimini için Türkiye Raporu, sonuçlara ilişkin bir veri analizi yaparak, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy değişiklikleri üzerinden seçmenlerin oy davranışına mercek tuttu.