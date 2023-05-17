Cumhurbaşkanlığında hangi aday hangi partinin seçmeninden ne kadar oy aldı ?
14 Mayıs'ta yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili en çok merak edilen "Hangi aday hangi partinin seçmeninden ne kadar oy aldı" sorusuna Türkiye Raporu hazırladığı bir analizle yanıt verdi. Peki, Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan... Hangi aday, hangi partinin seçmeninden ne kadar oy aldı ? İşte o analiz....
14 Mayıs Pazar günü yapılan ve hiçbir Cumhurbaşkanı adayının seçilme şartı olan yüzde 50+1’lik oy oranını yakalayamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimini için Türkiye Raporu, sonuçlara ilişkin bir veri analizi yaparak, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy değişiklikleri üzerinden seçmenlerin oy davranışına mercek tuttu.
Söz konusu analize göre CHP ve Yeşil Sol Parti seçmenleri, Kılıçdaroğlu’na sırasıyla yüzde 96 ve 97 oranlarında destek verirken İYİ Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu’na desteği yüzde 81’de kaldı. Buna karşın AK Parti seçmeninin Erdoğan’a desteği yüzde 95, MHP’nin desteği ise yüzde 93 olarak gerçekleşti.
• 2023’te Milletvekili seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’ne oy veren seçmenlerin yüzde 95’i, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’nin içerisinde olduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. 2023’te Milletvekili seçiminde AK Parti’ye oy kullanan seçmenin yüzde 4’ü (yaklaşık 0,8 milyon kişi) Sinan Oğan veya Muharrem İnce’ye oy verdi.